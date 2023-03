Natteravnene er blevet et symbol på tryghed for de øjne, der hviler på dem, når mørket har lagt sig, og promillen har sat ind. Ikke kun grundet jakkernes iøjnefaldende gule farve, men lige så vel fordi de mandag i 25 år har bevandret landets festgader.

De frivillige bag projektet har ofret alt fra weekendafslapning på sofaen til kvalitetstid med deres familier til fordel for de natlige vandringer, og det kan måske for udenforstående være svært at forstå, hvorfor de hellere vil gå ud i mørket. Men ikke for ravnene.