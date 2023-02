Djøf-udvalg vil have ny praksis i centraladministrationen

Udvalgets formand, Karsten Dybvad, der er tidligere departementschef i Statsministeriet, mener, at første anbefaling ville have været brugbar i det, der er blevet kendt som instrukssagen.

Her er Inger Støjberg, der på det tidspunkt var udlændinge- og integrationsminister for Venstre, dømt for at have give en ulovlig instruks om at adskille asylpar.

- Når nu det er en regering, der har ansvaret for et helt land og hele befolkningen, og de tager væsentlige og vidtrækkende beslutninger, er man efter vores mening nået til et punkt nu, hvor det kunne være en god idé – også i de situationer, hvor man er under pres – at man både har et referat af beslutningen og en tjekliste. Og tjeklisten er, at der skal foreligge sådan et dokument, siger Karsten Dybvad.