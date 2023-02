Danmarks første el-ambulance rykker ud i København tirsdag

- Og at vi nu afprøver muligheden for eldrevne ambulancer, er endnu et skridt på vejen mod en fossilfri fremtid for transporten i Region Hovedstaden, siger han.

Ambulancen er en Mercedes-Benz e-Vito Tourer L3. Den har en rækkevidde på cirka 233 kilometer på en opladning og kan køre op til 160 kilometer i timen.

Bilen kan i løbet af 35 minutter lade fra 10 til 80 procent.

Ambulancen ligner de ambulancer, Falck allerede har kørende, den er dog en smule mindre, fordi elbiler er tungere end dieselbiler.

Den reducerede størrelse betyder, at den kan køre hurtigere og længere på en opladning, end hvis den var større.

Ambulancen overholder de europæiske standarder i forhold til både udstyr og funktion.