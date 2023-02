En lang række hjemmesider tilhørende hospitaler i Region Hovedstaden brød i weekenden sammen under et stort hackerangreb.

Kort tid efter angrebet tog en hackergruppe ansvaret for angrebet.

Gruppen Anonymous Sudan skrev via en konto på Telegram – med et profilbillede af en hætteklædt mand og en ørken som baggrund – at »nogle hospitaler i Danmark er blevet angrebet grundet koranafbrændinger, og at flere vil blive udsat for angreb i løbet af de kommende timer.«