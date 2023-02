Politisk flertal vil gøre helårscamping lovlig i forsøgsordning

Særligt campingpladsen Corona Camping udenfor Køge har været central i debatten om at ændre reglerne for helårscamping.

Ejer Susanne Farnø siger til Ritzau, at hun er glad for, at der nu er kommet fokus på at ændre reglerne. At forslaget kun omfatter fem procent af belægningen er dog langtfra nok for hendes campingplads, mener hun.

- Jeg synes, det er fantastisk, at man åbner op for retten til, at nogle kan bo hele året på campingpladsen. Men det skulle være op til den enkelte camping-ejer at bestemme, hvor mange som kan bo der, siger hun.