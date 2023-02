Sundhedsdatastyrelsen skønner, at der årligt finder omkring 2000 omskæringer sted.

Religionssociolog Brian Arly Jacobsen fra Københavns Universitet ser stigningen i antallet af registreringer som et tegn på, at flere - ikke mindst muslimer - i dag sørger for at få foretaget rituelle omskæringer på landets private hospitaler og klinikker.

- Flere benytter sig af den mulighed, i takt med at sundhedsplejersker, læger og andet sundhedspersonale bliver bedre til at informere om muligheden for det.

- Samtidig har der også ad flere omgange været historier i medierne om konsekvenserne ved at få foretaget omskæringer på det såkaldte grå marked, siger Brian Arly Jacobsen til Kristeligt Dagblad.