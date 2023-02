Flere drenge afpresses økonomisk med nøgenbilleder online

Det fortæller Carina Ringive, der er digital trivselsrådgiver og talsperson i Red Barnet. Hun sidder i Red Barnets SletDet Rådgivning, der er en fortrolig rådgivning til unge, og er ofte i kontakt med drengene.

- Det første, vi kan gøre, er at yde psykologisk førstehjælp. Og det er, fordi vi er rådgivere og kender de her digitale krænkelser så indgående, at vi ved, hvordan det føles for børn og unge at sidde i en situation, hvor man er blevet krænket.

- Når de ringer ind, er de ofte i en situation, hvor de er i gråd, og hvor de føler, at de har mistet kontrollen over det her. Man kan simpelthen ikke ringe til Meta som barn og fortælle, hvad man oplever, siger hun.