Den 60-årige tidligere sosu-hjæper Susanne Hein Kristensen skulle egentlig varetage omsorgen for beboerne på Plejecenter Tirsdalen i Randers. I stedet forsøgte hun at tage fire beboeres liv ved at forgifte dem med farligt medicin.

Onsdag blev hun ved Retten i Randers idømt 16 års fængsel, da hun blev kendt skyldig i fire tilfælde af drabsforsøg og fire tilfælde af særlig grov vold mod fire plejehjemsbeboere, som blev forgiftet med medicin. En beboer døde.