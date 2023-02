Her idømte landsretten i 2017 sygeplejerske Christina Hansen en fængselsstraf på 12 år for fire drabsforsøg på patienter Nykøbing Falster Sygehus.

Anklagemyndigheden har blandt andet fremhævet, at både SOSU-hjælperen fra Randers og sygeplejersken fra Falster har den samme personlighedsforstyrrelse.

Livstid

Forud for strafudmålingen havde specialanklager Jesper Rubow fra Østjyllands Politi og kvindens forsvarsadvokat, Henrik Garlik, proceredet for deres syn på straf.

Anklagemyndigheden påpegede her, at gerningerne bør udløse en straf på livstid eller alternativt 16 års fængsel. Blandt andet med henvisning til flere skærpende omstændigheder såsom antallet af drabsforsøg og voldstilfælde, og at forbrydelserne er foregået »helt bevist« over flere uger.

Modsat påpegede Henrik Garlik, at der maksimalt kan være tale om en straf på 14 års fængsel, og han henviste blandt andet til kvindens alder.

»Det er en meget lang straf, og jeg mener slet ikke, at livsvarigt fængsel, kan komme på tale,« lød det fra forsvaret.

Frakendt retten

Susanne Hein Kristensen har hele vejen igennem nægtet sig skyldig i samtlige anklager, og flere gange undervejs har hun i retten givet udtryk for, at hun aldrig kunne drømme om at skade nogen.

Udover fængselstraffen har retten i Randers frakendt hende retten til at arbejde som social- og sundhedshjælper fremadrettet.

Hun skal desuden betale 88.000 kroner til hver af den afdødes tre døtre og mere end 60.000 kroner til børn af de øvrige ofre.