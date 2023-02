Tidligere teaterdirektør og nuværende folketingsmedlem Jon Stephensen (M) vil anlægge en injuriesag mod Henning Dyremose, der er bestyrelsesformand for Stephensens tidligere arbejdsplads, teateret Aveny-T.

Det oplyser Jon Stephensens advokat, Bjarke Vejby, tirsdag aften i en mail til Ritzau.

Beskeden fra Jon Stephensen kommer, efter at Henning Dyremose tirsdag har udtalt til Børsen, at bestyrelsen hos Aveny-T ”fortsat er af den opfattelse, at Jon har skrevet under i en andens navn”.