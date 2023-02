Hver fjerde ukrainer ønsker at blive i Danmark efter krigen

Ønsket om at blive i Danmark efter krigen er for de adspurgte ukrainere det samme, uanset om de har mindre børn i Danmark eller ej.

Til gengæld er der forskel på, om de ønsker at rejse tilbage alt efter alder.

Jo ældre de fordrevne ukrainere er, desto større er ønsket om at vende tilbage til Ukraine.

Samtidig er der flere ukrainere, som er i arbejde i Danmark, der ønsker at blive efter krigen, end dem, som ikke har et arbejde.

At ukrainerne overhovedet valgte at rejse til Danmark, skyldtes ifølge undersøgelsen for langt størstedelen, at de havde et netværk i Danmark.

Således søgte to ud af tre af de adspurgte ukrainere ophold i Danmark, fordi de enten havde en tilknytning til Danmark før krigen, eller fordi de havde et netværk i Danmark på grund af krigen.