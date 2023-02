Ved folketingsvalget i november havde klokken passeret 15, og på Gladsaxe Hovedbibliotek konstaterede valgstyrerformand Lise Tønner, at færre havde stemt end vanligt.

»Måske er regnvejret en af forklaringerne,« sagde hun til Gladsaxe Bladet og satte ord på en populær teori: at vejret påvirker vælgernes lyst til at stemme.Nu kan danske forskere for første gang give et klart svar på, om det passer.