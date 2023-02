Systemet gør, at styrelsen nu kan trække borgere med gæld i løn og tilbageholde overskydende skat for at inddrive gælden.

- Vi har fået skabt en inddrivelse med stærke værktøjer til at inddrive gælden, siger Anne-Sofie Jensen, direktør i Gældsstyrelsen, i meddelelsen.

- Sammen med vores nye system og vores mange kompetente medarbejdere går vi skridt for skridt i den rigtige retning mod at få inddrevet og nedbragt gælden til det offentlige.

Sidste år blev 5,2 milliarder inddrevet ved hjælp af det nye system.