Den organisatoriske næstformand understreger, at der i Nye Borgerlige er plads til, at »hver fugl synger med sit eget næb«, og at man »ikke altid er politisk korrekte«. Men:

»Holdninger og teorier om, at coronavaccinerne er opdelt, så regeringen får saltvand – og dermed indikerer, at der er en ond og konspiratorisk bagtanke med at give vaccinerne til befolkningen – er ikke foreneligt med Nye Borgerliges politik. Vores gruppe i Folketinget var den, der var mest kritisk over for regeringens overforsigtighedsprincip under corona, hvor der blev indført skærpede restriktioner, som manglede sundhedsfaglig evidens,« skriver han og fastslår:

»Men vi er hverken konspirationsteoretikere eller anti-vaxxere. Vi gør en dyd ud af at basere vores politik på fornuft og have saglige argumenter til at underbygge den.«