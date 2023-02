»Det er jeg ked af, og jeg vil gerne undskylde. Og jeg vil gøre mit ypperste for at vise, at jeg er værdig til den enorme tillidserklæring, som Nye Borgerliges medlemmer viste mig ved at vælge mig som deres næstformand ved det ekstraordinære årsmøde i sidste uge.«

Sådan lød ordene fra Nye Borgerliges nyvalgte næstformand, Henriette Ergemann, i et Facebook-opslag torsdag lidt over k. 13.