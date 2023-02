Minister vil i år bane vej for en femdobling af dansk havvind

- Lige nu handler det om at få så mange af projekterne reddet. Vi skal se på, om ordningen i sin helhed eller en tilpasset ordning kan fungere, og så kommer vi tilbage med spørgsmål om, hvordan det så skal sættes op, herunder om man kan lave en betalingsmodel, siger Lars Aagaard.

Dansk Erhverv har advaret om, at de første projekter er begyndt at springe fra. Det gælder for eksempel et projekt ved Frederikshavn, der har været 11 år undervejs.

- Når man sætter noget i stå, risikerer det at dø. Det er ikke for at lyde dramatisk, men det er realiteten. Derfor skal der hurtigst muligt findes en løsning for åben dør-ordningen, siger topchef i Dansk Erhverv Brian Mikkelsen i en skriftlig kommentar.

Rådet for Grøn Omstilling påpeger, at der bør opstilles krav, når der skal gives tilladelser til at opføre havvind.

- Man kunne stille krav i forbindelse med tilladelserne. Konsortierne kan selv vælge, om de vil gå med eller ej, og det vil fem ud af seks gerne. Det er bare om, at regeringen kommer i gang, siger direktør Bjarke Møller.