Rigsrevision slår alarm over forsinket supersygehus i Hovedstaden

Byggeriet kommer til at koste dyrt for Region Hovedstaden, som står over for endnu en milliardregning i forbindelse med byggeriet.

Op til jul var vurderingen, at hospitalet ville kunne tages i brug fra 2025, og at budgettet kunne komme til at skride med op mod 1142 millioner kroner - altså 30 procent.

Men nu lyder forventningen, at merforbruget i projektet vil løbe op i 43 procent, hvilket er et par milliarder kroner mere end først forventet.

Budgettet til projektet ligger på 4,9 milliarder kroner.

Sundhedsministeriet og Region Hovedstaden har flere gange meddelt, at supersygehuset ville blive forsinket og dyrere. Desuden er antallet af sengestuer og ambulatorier blevet reduceret.