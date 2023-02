Mand tiltalt for 160 tilfælde af seksuelle overgreb mod børn og unge

De mange forhold mistænkes at være begået i perioden 2013 til 2020, hvor Fyns Politi ransagede mandens adresse på baggrund af mistanke om besiddelse af børnepornografisk materiale.

Her beslaglagde politiet bl.a. mandens computer. Manden blev anholdt og sigtet, efter at politiet havde fået skaffet sig adgang til bl.a. computeren og altså opdagede, at manden – udover at besidde børnepornografi – også selv havde medvirket til at producere det.

»Det er en alvorlig og omfangsrig sag, som har krævet et stort og tidskrævende efterforskningsarbejde. Nu ser vi frem til at få sagen for retten,« udtaler specialanklager Daniel Dokkedahl fra anklagemyndigheden i pressemeddelelsen.