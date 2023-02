Hver femte unge mand har sjældent eller aldrig nogen at betro sig til

Det har stor betydning for trivsel og den mentale sundhed, at man har nogen at betro sig til, siger Svend Aage Madsen.

- Vi ved, at det ikke at have nære relationer er den største sårbarhedsfaktor, man har over for psykiske vanskeligheder og mistrivsel.

- Det gælder faktisk også i forhold til fysiske sygdomme. For mennesker, der ikke har nære relationer, kommer også ofte for sent til lægen og har større dødelighed i forhold til forskellige sygdomme, siger Svend Aage Madsen.

De fleste undersøgelser viser ifølge forskningslederen, at det oftest er piger og kvinder, der slås med ensomhed og isolation.