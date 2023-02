400 rum på nyt supersygehus i Odense er ramt af skimmelsvamp

Supersygehuset bygges af den italienske totalentreprenør JV CMB/Itinera. Ifølge Arolodo Tegon, der er chef for den italienske totalentreprenør, opdagede de problemerne for et år siden og begyndte herefter at udbedre fejlene.

Taget er leveret af en underleverandør, og det er det samme tag, der ligger på alle bygninger.

- Vi er i dialog med vores underentreprenør om, hvad der er sket, men kan ikke melde noget ud på nuværende tidspunkt. Det er selvsagt ikke acceptabelt, at der trænger vand ind i et byggeri, siger Arolodo Tegon i et skriftligt svar til Fyens Stiftstidende.