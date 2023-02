Bylaboratorie i udsat boligområde får Finn Nørgaard-prisen

Det var lokale aktører, der etablerede stedet tilbage i 2019, og området består nu af både spillested, kulturhus, værksteder og et udendørs kunstrum.

- Vi giver ”Urban 13” Finn Nørgaard Prisen 2023 for indsatsen for at skabe nye fællesskaber mellem to boligområder, som ellers ville have været splittet op.

- Og for igennem et væld af borgerskabte aktiviteter at skabe tryghed i et udsat byområde, siger sekretariatschef Pia Toftdal fra Finn Nørgaard Foreningen.

Bispeengbuen er domineret af en befærdet motorvej samt den store boligbebyggelse AKB Lundtoftegade, der indtil 2020 var på regeringens liste over parallelsamfund.