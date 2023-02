20/02/2023 KL. 05:00

For abonnenter

Cyklister dumper i trafiksikkerhed: Ulykke var tæt på at koste Melissa Panadevo livet

Hvert år kommer tusindvis af cyklister til skade i trafikken. Ifølge nye tal er risikoen for at komme alvorligt til skade eller miste livet på cykel vokset siden 2016, mens risikoen for stort set alle andre trafikanter er faldet. Melissa Panadevo var tæt på at miste livet, da hun kørte galt på cykel – uden hjelm. I dag råder hun alle andre til at huske hjelmen, sætte lys på cyklen og sænke farten.