Inden Jeppe Kofod (S) hastede ud af døren til den første briefing i Udenrigsministeriet, var det vigtigt for ham at give en besked til sine to døtre på 6 og 11 år: De skulle ikke være bange. Nok var der krig i Europa, men truslen mod Danmark var ikke ændret.

I øvrigt måtte familien indstille sig på, at den ikke skulle se meget til Danmarks udenrigsminister i den kommende tid. Tidligt om morgenen var han blevet vækket af sin særlige rådgiver: Nu var det sket. Ukraine var angrebet. Jeppe Kofod havde travlt.