Forsvarschef Flemming Lentfer var forberedt på, at Rusland kunne angribe Ukraine.

Alligevel står 24. februar 2022 som en milepæl. En markør på et før og et efter i en verden, som kræver en omfattende omstilling af det danske forsvar. Før kunne Danmark så at sige vælge, hvilke missioner soldater skulle sendes ud på. Sådan er det ikke længere. Truslen er en realitet. Alle mand skal være klar.