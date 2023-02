It-virksomhed: 46 hackerangreb mod Danmark og Sverige på 11 dage

Omkring 80 procent af angrebene har ramt Danmark. Resten af dem Sverige.

Hackerne kan ifølge Tehtris spores tilbage til både Tyrkiet og Rusland.

De to lande har i øjeblikket et anspændt forhold til Danmark på grund af politikeren Rasmus Paludans koranafbrændinger og Danmarks støtte til Ukraine.

Derfor vurderer Torben Clemmensen, som er it-sikkerhedsspecialist hos Tehtris, at angrebene er politisk motiverede, hvilket gør dem farligere.

- Nu handler det ikke længere om at lave et opråb. Nu handler det om at ødelægge noget og få noget ud af det, siger han.