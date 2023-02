Forbrugerrådet Tænk finder PFAS i imprægneringssprays

Samme anbefaling kommer fra Xenia Trier, som er lektor i analytisk miljøkemi på institut for plante- og miljøvidenskab ved Københavns Universitet.

- Jeg vil klart mene, at man skal prøve at undgå det, især fordi der findes flere PFAS-frie imprægneringsmidler. Hvorfor så løbe en unødvendig risiko?, siger hun.

Xenia Trier påpeger, at i forhold til farligheden af PFAS-stofferne, skal folk ikke være bekymrede, hvis de har fået det på sig.

- I forhold til farligheden bliver man ikke syg af at blive udsat for det engang i mellem. Problemet opstår når man gentagne gange bliver udsat for det, fordi det ophober sig, siger hun.

- Derfor man skal prøve at undgå alle kilder til det her. Og det her er en direkte eksponeringskilde.