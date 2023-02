Landmænds brug af PFAS-pesticider kan være en tikkende bombe

Det er de to mest udbredte aktivstoffer i PFAS-pesticider. Og det er næsten en tidobling.

- Det er meget problematisk, siger Xenia Trier, lektor i analytisk miljøkemi på Københavns Universitet til Ingeniøren.

Hun påpeger, at det i dag ikke vides, hvor stor en trussel PFAS-pesticider og deres nedbrydningsprodukter udgør for miljøet og mennesket. Dette mangler fortsat at blive undersøgt.

Der er grund til bekymring, fordi stofferne kan hobe sig op og blive et stort problem.

- Det er en rigtig dårlig idé at sprede dem direkte ud i miljøet, hvor niveauerne vil blive ved med at stige, så de på et tidspunkt findes i sundhedsskadelige mængder, siger Xenia Trier.