Lufthavnsdirektør Niels Hemmingsen forklarer, at betalingsparkeringen handler om at gøre lufthavnen mere attraktiv og relevant og at skaffe midler til at etablere endnu bedre forhold for de rejsende samt at udvikle infrastrukturen mere.

»Det har ikke været bæredygtighed og klimahensyn, der har været drivkraften bag, selv om vi naturligvis tænker bæredygtighed og klima ind i alt det, vi laver,« fastslår Niels Hemmingsen.

Han understreger samtidig, at beslutningen om at indføre betalingsparkering ikke skyldes et politisk pres fra de politiske medlemmer af lufthavnens bestyrelse.

»Det har været lufthavnens eget ønske,« siger lufthavnsdirektøren.

»Så må tiden vise, om flere vil vælge at komme ud i lufthavnen med tog.«