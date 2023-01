23/01/2023 KL. 05:00

Kan man tilbyde masser af gratis p-pladser og samtidig kalde sig grøn?

I store dele af Jylland markedsfører Aalborg Lufthavn sig med, at man har over 5.000 gratis p-pladser. Samtidig slår Aalborg Kommune, der ejer hovedparten af lufthavnen, på, at kommunen er grøn, bæredygtig og kæmper for, at flere skal rejse kollektivt. Hyklerisk og et eksempel på greenwashing, mener en lokal beboer. I den grønne tænketank Concito er man af samme opfattelse.