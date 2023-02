11/02/2023 KL. 19:00

»Med denne diagnose risikerer kvinder igen igen at blive set som uligevægtige og ustabile«

Julie Jensen tilhører en lille gruppe af kvinder, som har svære psykiske udfordringer op til menstruationen, og som har svært ved at få hverdagen til at fungere nogle dage om måneden. WHO har anerkendt præmenstruel dysfori (PMD) som en egentlig sygdom, og nu skal diagnosen implementeres herhjemme. Det skaber stor debat.