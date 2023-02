17/02/2023 KL. 05:00

Flere politikere vil ændre regler efter voldtægtsforbryderes flugt fra åbent fængsel

Flere politikere er klar til at stramme reglerne overfor voldtægtsforbrydere, der i dag kan afsone i åbne fængsler. Det sker efter en mand med flere voldtægtsdomme flygtede fra et åbent fængsel og begik nye voldtægter. Dansk Folkeparti mener, at voldtægtsforbrydere skal afsone hele deres straf i lukkede fængsler. Justitsministeren er klar til at undersøge, om man skal skærpe yderligere, hvis flere igangværende tiltag ikke viser sig at være tilstrækkelig.