Mand får forvaring for voldtægter under sin fangeflugt

En 33-årig mand idømmes forvaring for to grove voldtægter og et røveri, som han begik i marts 2022 under sin fangeflugt.

Dommen er faldet onsdag ved Københavns Byret.

Både voldtægterne og røveriet fandt sted natten til den 19. marts 2022.

Først røvede Mohammad Salah Iskandarini en kvinde for telefon og nøgler i kvindens opgang og tvang hende med en kniv for struben til at følge efter. Hun vristede sig fri og undslap.