Mange togansatte bliver overfaldet på arbejde

Det er særligt, når personalet skal validere folks billetter, at overfaldene sker.

Ifølge Preben S. Pedersen, forbundsformand for Dansk Jernbaneforbund, oplever alt for mange kolleger i togene et alt for råt arbejdsmiljø.

- Tallene fortæller en grum historie om, hvad vores kolleger oplever i hverdagen ude i togene. Og mange oplever desværre et alt for råt arbejdsmiljø, hvor vold forekommer ofte.

- Den situation hverken må eller skal vi acceptere, siger han i en pressemeddelelse.

Næsten 80 procent af dem, som har besvaret undersøgelsen, har oplevet at blive overfaldet verbalt på arbejde inden for de seneste tre måneder, fremgår det.