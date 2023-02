Flere får afvist fremtidsfuldmagter - skal ellers hjælpe demente

Man har haft mulighed for at lave en fremtidsfuldmagt siden 2017.

Den er et alternativ til at komme under offentligt værgemål.

- Mange er frustrerede, for de indretter sig jo i tiltro til, at fuldmagten virker, når de får brug for den.

- Men efter vores mening fortolker Familieretshuset reglerne langt mere stramt, end der politisk var lagt op til, siger Nis Peter Nissen, som er direktør i Alzheimerforeningen, til Politiken.

Sidste år fik Familieretshuset 1809 ansøgninger om at aktivere en fremtidsfuldmagt. 592 fik afslag, de fleste fik et delvist afslag.