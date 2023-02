Borgmester tror, at Skare overlever: »Vi skal passe på, at vi ikke maler fanden på væggen«

»Jeg vil tro, at Skare er en af vores seks største arbejdspladser i kommunen. Enhver borgmester ville forsvare en virksomhed i den størrelse,« siger han.

Det er ikke kun Skare Meat Packers i Vejen, der er på vej mod en konkurs. I alt har otte selskaber i koncernen onsdag indgivet konkursbegæring. Alligevel maner borgmesteren til besindighed.

»Vi vil rigtig gerne have, at virksomheden overlever på den ene eller anden måde, og det tror jeg, at den gør. Vi skal passe på, at vi ikke maler fanden på væggen, så medarbejderne begynder at søge væk allerede. For uden dem er der ingen virksomhed. Lige nu gælder det om at have is i maven, indtil kuratoren og advokaterne har fundet en løsning,« siger Frank Schmidt-Hansen.