Foregangskvindes kiste båret ud gennem allé af røde faner

- Du indså, at det med køn ikke bare blev lagt ud som snubletråd for dig. Klassekamp var kvindekamp, siger Hanne-Vibeke Holst.

- Det kom til at koste dig, for du blev aldrig den første kvindelige statsminister. Du blev for meget af en kvinde at være.

Men ifølge hende vil Ritt Bjerregaard altid være billedet på opgøret med kønsroller i dansk politik, da hun blev valgt ind i Folketinget for første gang i 1971.