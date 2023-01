Miljøminister vil indføre forbud mod giftigt skum

Partierne blev tirsdag orienteret af miljøministeren om PFAS, herunder arbejdet med en national handlingsplan. SVM-regeringen havde på forhånd lovet, at der vil komme en sådan handleplan, men partierne har den seneste tid presset på for, at forhandlingerne kan komme i gang.

Samtidig fremgår det af regeringsgrundlaget, at man vil arbejdet på et EU-forbud, som ifølge Heunicke i så fald vil blive »det største forbud på EU-plan.«

PFAS eller per- og polyfluorerede forbindelser er en samlebetegnelse for en række flourholdige, svært nedbrydelige, miljøfarlige stoffer, herunder PFOS og PFOA, som er under mistanke for at være hormonforstyrrende, kræftfremkaldende og for at kunne ødelægge immunforsvaret.