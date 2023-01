Tidligere topchef i Justitsministeriet: Samsam-sag ligner justitsmord

De to tidligere topembedsmænd siger til Berlingske, at de føler sig forpligtede til at råbe op. De har sendt et debatindlæg om sagen til mediet.

- Der tegner sig et billede af en usædvanlig tilsidesættelse af almindelig retssikkerhed i Danmark; tilmed et justitsmord, hvilket er meget usædvanligt i Danmark. Vi håber ikke, det er tilfældet her, men det ser sådan ud, siger Michael Lunn til Berlingske.

I et forsøg på at blive renset har Ahmed Samsam anlagt sag mod de to efterretningstjenester. Han ønsker dem dømt til at anerkende, at han arbejdede for dem i tre år. Sagen behandles af Østre Landsret til august.

Samsams daværende advokat, Thomas Brædder, skrev i 2021 til Ahmed Samsam om forhandlinger med deres modparter, har DR og Berlingske tidligere oplyst.