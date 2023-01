Tre personer er sigtet for at ville dræbe en mand i forbindelse med et skyderi i Aalborg søndag. Og for at have planlagt skyderiet på forhånd.

Det er kommet frem i grundlovsforhøret i Retten i Aalborg mandag eftermiddag, skriver Nordjyske, der er til stede ved retsmødet.

De tre - en kvinde på 20 år og to mænd på 18 år - nægter sig alle skyldige. Men hvad de nærmere forklarer, er uvist. Dommeren har besluttet, at retsmødet skal foregå for lukkede døre.