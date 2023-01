I marts 2020 fik Mads Sebbelovs 15-årige datter et hjerteanfald. En måned senere døde hun på Rigshospitalet, mens hun forgæves ventede på et nyt hjerte.

Efterfølgende har Mads Sebbelev kæmpet indædt for at få ændret den nuværende lovgivning for organdonation. I 2021 oprettede han et borgerforslag, der går på, at man aktivt skal frabede sig at være organdoner. I dag er det omvendt - man skal aktivt give besked om, at ens organer kan bruges, hvis man f.eks. omkommer i en ulykke.