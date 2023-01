En teenager er anholdt i sag om skud i Aalborg

Der var blevet affyret skud fra en bil mod en anden, oplyste politiet søndag på baggrund af dets foreløbige oplysninger om sagen.

En 33-årig mand blev ramt af to skud. Han kom på hospitalet til behandling, og hans tilstand blev sent søndag betegnet som stabil.

Det tyder ifølge politiet ikke på, at den skudramte var et tilfældigt offer.

- Vores undersøgelser gav os ret hurtigt den opfattelse, at der var tale om et internt opgør i et kriminelt miljø – og det er stadig vores helt klare formodning, at det er det, der er tilfældet, sagde politikommissær Lasse Kragh i en pressemeddelelse søndag aften.