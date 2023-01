Der er efter politiets foreløbige oplysninger tale om skudafgivelse fra en bil mod en anden.

Det kræver undersøgelser på stedet af store politistyrker, ligesom der vil være politi i området, der foretager forskellige forhøringer. Efterforskningen vil også bestå af at indhente overvågningsmateriale.

- Derfor kan vi heller ikke kommentere eller oplyse nærmere om mulige gerningspersoner eller om den sårede mand og deres relationer. Det er blandt andet dét, som vores efterforskningsskridt i sagen skal afdække, siger Thomas Ottesen.

Politiet arbejder fortsat på stedet, og der er igangsat såkaldt tryghedspatruljering i byen.

- Det er alvorligt med skyderi i det offentlige rum. Og vi efterforsker massivt for at pågribe mistænkte. Også af den grund alene er vi massivt til stede – for at skabe tryghed for byens borgere.

- Alle skal vide, at vi tager massivt hånd om den her sag: Skyderi på gaden er helt uacceptabelt, siger vagtchefen videre.