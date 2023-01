Flere danskere får konstateret kræft

Årsagen til den stigende forekomst, er ifølge Mette Keis Jepsen, der er afdelingschef i Sundhedsdatastyrelsen, at der kommer flere ældre, og at ældre generelt har højere risiko for at få en kræftsygdom

- Der er altså ikke noget i tallene, der tyder på, at den enkelte har højere risiko for at udvikle kræft. Men i takt med, at vi bliver flere ældre, vil flere af os blive ramt, siger Mette Keis Jepsen i en pressemeddelelse.

Her adskiller testikelkræft sig dog fra de øvrige kræfttyper, ved at størstedelen af de nye tilfælde diagnosticeres blandt de yngre aldersgrupper.