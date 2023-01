Efter PFAS-fund i æg: Minister vil undersøge flere fødevarer

- Sagen (om æggene, red.) understreger for mig et klart behov for, at vi har brug for større klarhed og overblik over, hvor omfattende et problem forøget PFAS-indhold i vores fødevarer er.

- Derfor har jeg bedt Fødevarestyrelsen om at igangsætte et bredere screeningsarbejde af PFAS i vores fødevarer, så vi bliver klogere og kan sætte ind, hvor der er brug for det, siger Jacob Jensen i pressemeddelelsen.

Fundet af PFAS i økoæg kom frem mandag, hvor DTU Fødevareinstituttet offentliggjorde en undersøgelse af æg fra hønsefarme i hele landet.