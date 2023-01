Kystbeskyttelsespulje rakte ikke - kommuner vil have mere

- Når der er søgt for 857 millioner kroner, og der er 150 millioner kroner, så er det nok, fordi der er for få statslige penge til de her projekter, siger Hedensted-borgmester Ole Vind (V).

Han er forundret over, at kommunen ikke har fået del i pengene, som er vigtige for det milliondyre projekt:

- Så vidt vi kan se, opfylder vi kravene, så vi må i dialog med direktoratet om, hvorvidt vi har gjort noget forkert. Og så søger vi igen i år, siger han.

Der var 17 ansøgninger om støtte, og af dem har 10 fået tilsagn om tilskud.