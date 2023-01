150 millioner skal sikre danske kyster mod ekstremt vejr

- Man skal kunne sove trygt om natten, selv om man bor i et udsat område, og vejrudsigten viser, at der er en storm på vej.

- Derfor skal vi beskytte os bedre mod oversvømmelser og ekstremt vejr, så vores kyster også er robuste i fremtiden, siger han.

Projektet ”Nordkystens Fremtid” i Nordsjælland modtager 26,2 millioner kroner.

Projektet, som er et samarbejde mellem kommunerne Halsnæs, Gribskov og Helsingør, har til formål at beskytte blandt andet ejendomme, strande, kritisk infrastruktur og kulturværdier mod at blive beskadiget af havets indtrængen og erosion, altså nedslidning af jordoverfladen.