Antallet af dødelige arbejdsulykker fortsætter med at stige

I opgørelsen fremgår det, at antallet af alvorlige ulykker i bygge- og anlægsbranchen har set en markant stigning de senere år. Sidste år blev der anmeldt 6219 ulykker.

Flemming Hansen, chefkonsulent for byggegruppen i fagforeningen 3F, mener, at der er sket en forråelse i branchen, i takt med at den har oplevet et opsving de senere år.

- Og den letteste måde at effektivisere, mener bygherrerne åbenbart, er ved at slække lidt på sikkerheden, siger han til Zetland.