Professor: PFAS i æg kan også skyldes andet end fiskemel

Det siger lektor fra DTU Fødevareinstituttet Kit Granby, som har været med til at lave undersøgelsen.

- Vi troede oprindeligt, at kilden til forurening var atmosfærisk nedfald, som ved andre miljøforureninger, men fordi det var helt ens koncentrationer i de her store besætninger, så kunne vi se, at det var fra foderet.

Men ifølge Philippe Grandjean udelukker det ikke, at der er andre kilder til PFAS i æggene.

PFAS er det samlede navn for flere tusind menneskeskabte, kemiske fluorstoffer, som er blevet brugt i en lang række industrier og produkter.

Stofferne er mistænkt for at føre til en lang række forskellige sygdomme. Det er blandt andet leverskader, kræft og fertilitetsproblemer.