Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse. I den understreger vicepolitiinspektør Jim Hansen, at sagen efterforskes som enhver anden drabssag, og at man er forsigtig med at drage konklusioner for tidligt.

- Vores foreløbige efterforskning tyder på, at kvinden formentlig har dræbt de to børn for derefter formodentlig at slå sig selv ihjel. Men vi efterforsker som nævnt fortsat i flere retninger, udtaler Jim Hansen.

Det var lidt før klokken 14.30, at politiet fik melding om sagen. En bekendt af familien havde fundet de tre afdøde og slog alarm.