»En fejl – vi beklager.«

Sådan lyder det fra Mads Jensen (K), formand for voksen- og plejeudvalget i Norddjurs Kommune, som reaktion på, at bl.a. krigen i Ukraine, høj inflation og stigende renter er brugt som argument for at sænke den lokale service til ældre borgere, så de fremover får rengøring hver tredje uge i stedet for